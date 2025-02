Lanazione.it - Turismo, ville affittate anche a 15mila euro alla settimana. Ma i soldi vanno all’estero

Perugia, 4 febbraio 2025 – Controlli della Guardia di Finanza di Perugia sulle strutture ricettive della provincia: negli ultimi mesi avviate ispezioni mirate per contrastare l’attività di eventuali operatori irregolari o abusivi,in vista dell’incremento di turisti atteso nel corso del 2025 per effetto del Giubileo e dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Operazioni contro gli operatori irregolari Gli interventi, sollecitatidalle principali associazioni di categoria del settore (Federalberghi, Assoe altre), mirano a individuare le strutture che operano senza rispettare le regole, alterando la concorrenza e danneggiando gli operatori regolari. Metodologie di verifica Le verifiche sono state condotte a partire da informazioni raccolte e incrociate attraverso le bdati e attraverso il monitoraggio dei siti web specializzati nell’offerta di affitti e nelle compravendite di immobili in Umbria.