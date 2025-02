Triesteprima.it - Tumori: in Fvg 8.500 casi l'anno, in calo dal pre - Covid

PORDENONE - Sono state 8582 all’, in media, le diagnosi di tumore maligno in Fvg tra il 2021 e il 2022, per un totale di 17.164. I numeri, riporta Ansa, sono stati resi noti ieri, alla vigilia della Giornata mondiale contro il cancro, e sono contenuti nel Rapporto 2024 del Registro.