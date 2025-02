Iodonna.it - Tumori e pazienti “cancer free”, cosa vuol dire? Tutto quello che serve sapere

”. Sono le due parole che ogni paziente oncologico vorrebbe sentirsi. Lo scorso settembre, Kate Middleton le pronunciava in un video condiviso sui social in cui annunciava la fine della chemioterapia. «Sono stati mesi duri. Il mio obiettivo, ora, è rimanere», ha detto. Pur consapevole che «il percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo». Pochi giorni fa, Asia, 14enne affetta da tumore la cui storia ha il Presidente Mattarella perché presa di mira sui social, ha condiviso la sua gioia con i follower. «I’m», ha scritto sui social. Ma chesignifica l’espressione “”? E quando, in quali condizioni cliniche, può essere detta a un paziente oncologico? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Paola Martinoni, chirurgo oncologo, senologa e fondatrice di Libellule Insieme, fondazione che si occupa di prevenzione, diagnosi e cura deifemminili.