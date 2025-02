Ilgiorno.it - Tumore di prostata e utero, test gratuiti al Centro diagnostico italiano

Milano, 4 febbraio 2025 – In occasione della Giornata Mondiale Contro il Cancro, iloffre un’importante iniziativa gratuita di prevenzione per la diagnosi precoce di due tumori: ildellae ildel collo dell'. Dove Presso la sede CDI Bionics Symbiosis, in via Vezza d’Oglio 3, dal 7 al 10 febbraio, sarà possibile eseguire gratuitamente, fino ad esaurimento posti: ilHPV per la prevenzione deldel collo dell'; l’esame del PSA per la prevenzione deldella. La prenotazione è obbligatoria al numero 02.48317300. L’iter In caso di risultato positivo per l’HPV o fuori range per il PSA, i pazienti saranno ricontatti dal personale delper una visita ginecologica o urologica gratuita, presso la sede di esecuzione dei