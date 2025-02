Lapresse.it - Tumore, Bianca Balti racconta la sua esperienza su Instagram

Giornata mondiale della lotta al cancro. “È stata dura, e non è ancora del tutto finita. Si dice: ‘Ciò che non uccide ti fortifica’, ma la miaè che ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita“. Così la modella, che sarà co-conduttrice nella seconda serata del prossimo festival di Sanremo, in un post suin occasione della Giornata mondiale contro il cancro, parlando della suacon il cancro ovarico.Una ricorrenza che per anni, scrive, “è stato un giorno qualunque che alcuni post sumi ricordavano. Anche se mia zia è morta di cancro metastatico al seno a 39 anni e mia madre ha avuto il mieloma un paio di anni fa. E nonostante la mia stessa diagnosi, nel 2021, di portare il gene Brca1 per il quale, nel dicembre 2022, mi sono sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva”.