Tufilla al contrattacco | Sempre grati a Coppari Siamo stati trasparenti ecco la verità sui fatti

Le dichiarazioni rilasciate al Carlino dal cavaliere Denny, sul giornale di sabato, hanno provocato diverse reazioni. Su tutte, quelle del sestiere di Porta(che era stato accusato di tradimento a seguito della decisione di puntare su Zannori). Il comitato rossonero ha replicato con il comunicato che pubblichiamo integralmente: "Si intende precisare che il signorall’approcciarsi della naturale scadenza del contratto che lo legava al sestiere fino al 31 ottobre 2024 richiedeva mezzo Pec l’applicazione della clausola contrattuale che ne prevedeva alla sua conclusione il rilascio di nulla osta in suo favore. A seguito della sua istanza il sestiere rossonero, il cui direttivo, si ricorda, era a fine mandato e che per tale motivo aveva congelato la pianificazione della stagione 2025 (in vista dell’insediamento di una nuova dirigenza che avrebbe dovuto essere coinvolta nella centrale scelta del cavaliere giostrante) si vedeva costretto ad affrontare la questione in quanto l’eventuale mancato rilascio avrebbe costituito un inadempimento contrattuale.