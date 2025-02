Justcalcio.com - TS – tra Inzaghi e Conte è sfida a colpi di retropensieri

2025-02-04 12:39:00 Torino, l’ultimo titolo di TS:MILANO – Iora li ha. Il quaderno delle lamentele nerazzurre era pronto nel cassetto e l’allenatore lo ha tirato fuori dopo il mancato rigore concesso nel derby per il contatto tra Pavlovic e Thuram (punta del piede destro sul polpaccio sinistro dell’interista). E il fatto che nella maggior parte dei casi si tratti di episodi in cui l’Inter ha vinto (o addirittura stravinto, come a Lecce), poco importa a latitudini nerazzurre. L’intenzione – in vista di un mese decisivo nella lotta scudetto, con tapponi dolomitici a Torino per affrontare la Juve quindi a Napoli per lo scontro diretto – è quella di evidenziare come l’Inter ultimamente si senta fortemente in debito nelle decisioni arbitrali. La lista parte da Riad (quando la punizione che ha portato al 2-1 da Theo Hernandez sarebbe nata da un colpo sul polpaccio di Morata ad Asllani) e prosegue con il rigore non dato in Inter-Bologna (Skorupski su Thuram), con quello non visto in Inter-Empoli (eha sottolineato che “Lautaro ha ancora i punti sulla tibia” per l’entrata di Ismajli) e con il mani – sempre in area – di Baschirotto in Lecce-Inter.