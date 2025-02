Lettera43.it - Trump vuole le terre rare dell’Ucraina in cambio degli aiuti americani

Parlando dallo Studio Ovale, Donaldha fissato le condizioni del dialogo con Volodymyr Zelensky, dicendosi pronto a negoziare un accordo con l’Ucraina. Il presidente Usa ha affermato di essere disposto a continuare ad aiutare il Paese invaso quasi tre anni fa dalla Russia purché Kyiv offra «garanzie» sulle sue: «Stiamo dando soldi e risorse, l’Europa spende molto meno di noi»Donald(Getty Images).«Stiamo cercando di trovare un accordo con l’Ucraina in base al quale loro porterebbero in garanzia le loroe altre cose indi ciò che noi diamo loro. Stiamo dando soldi e risorse, l’Europa spende molto meno di noi. Dovrebbe pagare almeno quello che paghiamo noi, invece è indietro di miliardi di dollari», ha affermato, mettendo in chiaro di puntare alle immense risorse minerarie ucraine.