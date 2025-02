Tpi.it - Trump riceve Netanyahu: è il primo leader straniero alla Casa bianca dal ritorno di The Donald

Leggi su Tpi.it

Il presidente degli Stati Unitirà oggiil premier di Israele Benjamin, ilincontrato a Washington dalal potere del magnate repubblicano.Il capo del governo dello Stato ebraico era atterrato già ieri negli Stati Uniti, dove ha incontrato l’inviato speciale diper il Medio Oriente, Steve Witkoff, dopo di che ha annunciato l’invio di una delegazione israeliana in Qatar “fine della settimana” per proseguire i negoziati per la seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas nella Striscia di Gaza.Sin dalmandato del tycoonhanno mostrato una notevole convergenza politica. Non a caso, prima di lasciare Israele,ha annunciatostampa che, “lavorando a stretto contatto” con The, sarà possibile “ridisegnare ulteriormente” la mappa del Medio Oriente.