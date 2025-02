Lanotiziagiornale.it - Trump piega El Salvador costringendo il piccolo Stato ad accettare di ospitare i criminali e i deportati dagli Usa

La politica contro i clandestini di Donaldfa un altro passo avanti. Il tycoon, come già successo con la Colombia, hato Elconvincendoloaddiviolentistatunitensi e di riceveredi qualsiasi nazionalità, in un accordo senza precedenti con l’amministrazione Usa diche allarma critici e gruppi per i diritti.Il segretario diamericano Marco Rubio ha ufficializzato l’accordo dopo il suo incontro con il presidenteegno Nayib Bukele. “In un atto di straordinaria amicizia verso il nostro Paese. (El) ha accettato l’accordo migratorio più straordinario e senza precedenti al mondo”, ha detto Rubio ai giornalisti. Il paese continuerà adegni entrati illegalmente negli Stati Uniti, ha detto.