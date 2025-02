Sbircialanotizia.it - “Trump junior spara a specie protette nella laguna di Venezia”, la denuncia

Leggi su Sbircialanotizia.it

Da Zanoni, consigliere veneto di Europa Verde,ai carabinieri e interrogazione: "Il Veneto e l'Italia non sono proprietà degli Usa" Donalda caccia didi. Arlo è Andrea Zanoni, consigliere veneto di Europa Verde, che in un post su Facebook annuncia di aver depositato un'interrogazione per .L'articolo “di”, laè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.