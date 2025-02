Agi.it - Trump Jr a caccia di specie protette nella Laguna di Venezia. Interrogazione di Avs

AGI - “In un video in lingua inglese della Field Ethos – The global hunt for adventure, come denunciato dal consigliere veneto di Europa Verde Andrea Zanoni, sono mostrate scene di una battuta didi, girate recentemente in Valle Pirimpiè a Campagna Lupia, territorio della Rete Natura 2000, essendo all'interno della Zona Speciale di Conservazione IT 3250030 "Medio-Inferiore di. Nel video si vedono scene di abbattimenti di anatre e di una Casarca (Tadorna ferrugginea), unaprotetta in tutta Europa dalla direttiva UE Uccelli e dalla legge italiana (L. 157/1992), che ne sanziona penalmente l'abbattimento e la detenzione. Chiediamo con unaal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin di spiegare cosa sia accaduto, visto che l'abbattimento diè un reato, inoltre se corrisponde al vero che tra quei partecipanti fosse presente DonaldJunior, figlio del presidente degli Stati Uniti”.