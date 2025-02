Iltempo.it - Trump Jr. a caccia a Venezia, la sinistra lo vuole impallinare e lo denuncia | VIDEO

Avrebbe abbattuto esemplari protetti di anatra, dallascattano denunce e interrogazioni parlamentari contro DonaldJr., figlio del presidente americano che ha partecipato recentemente a una battuta didi gruppo a. "In unin lingua inglese della Field Ethos - The global hunt for adventure, cometo dal consigliere veneto di Europa Verde Andrea Zanoni, sono mostrate scene di una battuta dinella laguna di, girate recentemente in Valle Pirimpiè a Campagna Lupia, territorio della Rete Natura 2000, essendo all'interno della Zona Speciale di Conservazione IT 3250030 Laguna Medio-Inferiore dila deputata di Avs Luana Zanella. - Nelsi vedono scene di abbattimenti di anatre e di una Casarca (Tadorna ferrugginea), una specie protetta in tutta Europa dalla direttiva UE Uccelli e dalla legge italiana (L.