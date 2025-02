Linkiesta.it - Trump è il presidente no global di questi tempi impazziti

«La “Lobby dei dazi”, guidata dalista, e sempre in errore, Wall Street Journal, sta lavorando duramente per giustificare che Paesi come Canada, Messico, Cina, e troppi altri da nominare, continuano la TRUFFA DELL’AMERICA che dura da decenni, sia per quanto riguarda il COMMERCIO, la CRIMINALITÀ, sia per quanto riguarda le DROGHE VELENOSE che possono circolare liberamente in AMERICA». Questo è uno scampolo della prosa con cuidalla sua piattaforma Truth ha risposto all’accusa del tradizionale giornale di riferimento del mondo degli affari statunitense di avere scatenato «la più stupida guerra commerciale della storia».Il linguaggio può sembrare più o meno lo stesso che il neoarrivato Casa Bianca usa sempre, ma stavolta c’è una parola che forse è chiave. «ist», a mo’ di insulto.