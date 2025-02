Periodicodaily.com - Trump crea un fondo sovrano

Leggi su Periodicodaily.com

Il presidente americano Donaldfirma un ordine esecutivo doveun. Taleavrebbe come obiettivo di generare maggiori entrate per il governo, ma potrebbe essere utilizzato anche per acquisire TikTok. USA:unIl presidente americano Donaldha firmato un ordine esecutivo per lazione di un .