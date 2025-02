Iltempo.it - Trump: Annessione Cisgiordania a Israele? Non parlo, ma Israele ha un territorio piccolo SOTTOTITOLI

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Washington, 04 febbraio 2025 “() è un pezzo di terra piuttostoed è incredibile che siano stati in grado di fare quello che sono stati in grado di fare.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev