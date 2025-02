Quotidiano.net - Trump accoglie l’amico Netanyahu: "Non è detto che la tregua regga"

di Aldo BaquisTEL AVIVNel suo primo incontro con un leader straniero dopo la cerimonia di giuramento, il presidente Donaldesaminerà oggi col premier israeliano Benjaminl’avvio della seconda fase dellaa Gaza che prevede il completamento del ritiro delle forze militari, la liberazione di 80 ostaggi israeliani in cambio di un numero cospicuo di palestinesi condannati per terrorismo e l’avvio della ricostruzione delle infrastrutture nella Striscia. Negli incontri preparativi con i dirigenti israeliani, il consigliere diSteve Witkoff ha chiarito che l’amministrazione vuole la conclusione della guerra per facilitare la realizzazione di un progetto di normalizzazione delle relazioni fra Israele e l’Arabia Saudita. Ieri comunqueha affermato, con cautela, che "non c’è certezza che lareggerà".