Ilrestodelcarlino.it - Truffa del finto bancario, spariti 17mila euro

Ancora truffe online. E una caldarolese perde, raggirata da unoperatoreper telefono. Il mese scorso un ultrasettantenne di Caldarola aveva messo in vendita degli pneumatici usati su un sito online, al prezzo di qualche centinaio di. Un giovane ha risposto all’annuncio fingendosi interessato all’acquisto; a seguito di contatti telefonici, ha convinto il malcapitato a recarsi in uno sportello postale, con la scusa di verificare che fosse andato a buon fine l’accreditamento del denaro per pagare le gomme. Giunto sul posto, l’ultrasettantenne è stato indotto dalle pressanti e ingannevoli indicazioni telefoniche, a effettuare più bonifici istantanei per un totale di 1.175. I carabinieri di Caldarola, mediante riscontri negli istituti di credito, analisi dei tabulati telefonici e visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ai bancomat, sono riusciti a raccogliere elementi per accusare dellaun 23enne di origini marocchine residente in Veneto: sarebbe stato lui a prelevare subito le somme dal conto, appena la vittima aveva fatto i bonifici.