Truffa dei Superbonus a Fermo | 17 milioni sequestrati dalla Finanza

, 4 febbraio 2025 — Un’articolata frode nel settore deiedilizi 110% ("Sismabonus" ed “Ecobonus”), che ha permesso la cessione di crediti inesistenti per oltre 16di euro. Operazione fermata dai finanzieri L’articolata operazione commessa da una rete di persone, però, è stata fermata dai finanzieri del Comando di, che hanno sequestrato 1,7di crediti fiscali inesistenti e bloccato la cessione di altri 14. Al centro della rete due amministratori, sette professionisti e tre società, operanti, oltre alla provincia fermana, anche in quelle di Macerata e di Perugia, in Umbria. Per l’occasione, gli indagati avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti, predisposte false asseverazioni e apposizioni di visti di conformità da parte dei professionisti coinvolti.