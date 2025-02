Unlimitednews.it - Trudeau “Dazi Usa al Canada sospesi per 30 giorni”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena avuto una bella chiamata con il presidente Trump. Ilsta implementando il nostro piano di confine da 1,3 miliardi di dollari, rafforzando il confine con nuovi elicotteri, tecnologia e personale, un migliore coordinamento con i nostri partner americani e maggiori risorse per fermare il flusso di fentanyl. Circa 10.000 persone in prima linea stanno e lavoreranno per proteggere il confine. Inoltre, ilsta prendendo nuovi impegni contro il fentanyl, elencheremo i cartelli come terroristi, garantiremo occhi 24 ore su 24, 7su 7 sul confine, lanceremo una forza d’attacco congiunta-Usa per combattere la criminalità organizzata, il fentanyl e il riciclaggio di denaro. Ho anche firmato una nuova direttiva di intelligence sulla criminalità organizzata e il fentanyl e la sosterremo con 200 milioni di dollari.