Trovato il gene che causa l' Alzheimer

E' stata pubblicata sulla rivista scientifica internazionale "'s Research & Therapy", ed è una scoperta che potrebbe rivelarsi molto importante per riuscire ad avere sempre più informazioni sulla malattia di, che oggi colpisce 416 milioni di persone nel mondo e circa 600.000 solo in Italia: studiando per otto anni una famiglia italiana con malattia dia esordio senile, diversi gruppi di ricerca italiani sono arrivati alla scoperta del "ruolo di rare mutazionitiche anche comedella malattia in età senile". Lo studio, coordinato dall'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino con la collaborazione delle Università di Milano e di Pavia, e dalla dottoressa Elisa Rubino, ricercatrice presso il Centro per la Malattia didello stesso ospedale (diretto dal professor Innocenzo Rainero), è stato portato avanti utilizzando tecniche avanzate ditica molecolare.