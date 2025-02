Ilrestodelcarlino.it - Trofeo Città di Tolentino, trionfo di Nicola Principi

La 22esima edizione delGiovaniledi, seconda tappa del circuito nazionale Prestige delle categorie under 18 e under 15, ha visto le più grandi promesse nazionali della raffa alla Bocciofila, presieduta da Claudio Pascucci. Nella categoria under 18 successo dell’anconetano Matteo Martini che in finale ha battuto 10-9 Marco Bruno (Cacciatori Nocera Superiore). Due marchigiani sul gradino più basso del podio: Gianluca Ripanti (Metaurense) e Tommaso Biagioli (Castelfidardo). Nella gara under 15del beniamino di casa). Il non ancora quattordicenne tolentinate ha conquistato la seconda vittoria sulle due prove disputate nel circuito nazionale Prestige. In finaleha battuto 10-5 Lavinia Sciamanna (Santa Silvia Roma). Sui gradini più bassi del podio Alex Raggi (Durantina) e Nicolò Caimmi (Castelfidardo).