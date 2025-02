Amica.it - Triple Washing: come avere capelli lucenti usando tre shampoo insieme

Dalla skincare coreana abbiamo imparato che la doppia detersione del viso può garantire pelle pulita, splendente e luminosa. Bene, lo stesso concetto si può applicare anche ai, non con una doppia ma con una tripla detersione: si chiama, ed è l’ideale per chi tende a utilizzare molti prodotti per lo styling e si ritrova spesso conopachi e pesanti a poche ore dal lavaggio.Cos’è il: perché usare trediversiL’idea delè di lavare inon una, non due ma tre volte,di volta in voltadifferenti e che rispondono a diverse esigenze. Il lavaggio consente di liberarsi di residui di spray, oli, siliconi,secco e ovviamente sudore e cellule morte, e allo stesso tempo di trattare i.L’ideale quindi è utilizzare un primo prodotto con effetto detossinante e purificante e concentrarsi in particolare sulla cute, per poi passare adall’effetto più nutriente e idratante, magari terminando con uno che ricostruisca i legami del capello.