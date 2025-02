Oasport.it - Triathlon, approvato il nuovo regolamento tecnico: cambia l’ordine di gara delle staffette miste

no alcune norme deldel: le nuove norme entreranno in vigore a partire dal 27 febbraio 2025, cioè a stagione in corso, dato che sono prossimi all’inizio i circuitiWorld Championship Series e della World Cup, che scatteranno a metà febbraio.In ottica di uno sviluppo significativo per questo sport, il Consiglio esecutivo di Worldhauna serie di aggiornamenti alle regole di: questa revisione completa, seguita dal Comitatoe dal Dipartimento sportivo di World, ha incorporato il back di atleti, comitati organizzatori locali, federazioni nazionali, confederazioni continentali, vari comitati e le relazioni dei delegati tecnici.Tra le principali novità spicca la modifica deldei frazionisti che compongono la staffetta mista: questa modifica sarà effettiva per tutto il ciclo olimpico, fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028.