Trevisani: «Zalewski 36-37 volte meglio di Buchanan, è utile!»

elogiae il suo arrivo all'Inter, per sostituireche è partito in direzione Villarreal. Il giornalista sicuro.SUPERIORE – Durante Fontana di Trevi, Riccardoha parlato di Nicola, che nel derby di Milano è stato decisivo. Il commento del giornalista, anche in merito al confronto con Tajon: «? Lo dicevamo. Giocatore, è entrato con una personalità impressionante. Era arrivato il giorno prima, ha messo 5 palloni dentro, tra cui l'assist a De Vrij. Non parliamo di De Bruyne, ma 36-37di. Ieri a sinistra, ma il giorno che Dumfries è in un momento meno spaziale lo puoi mettere a destra e fa bene uguale, anzi forse a destra è anche».