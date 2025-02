Internews24.com - Trevisani categorico: «Joao Felix? Serviva di più all’Inter! Se le altre squadre fanno acquisti diventa difficile poi…»

Durante il corso di Fontana di Trevi, il telecronista ed opinionista, Riccardo Trevisani, ha commentato cosi l'acquisto di Joao Felix da parte del Milan. Il portoghese arriva in prestito alla corte di Conceicao, rafforzando cosi il reparto offensivo dei rossoneri. Il noto telecronista ha però commentato cosi il suo arrivo a Milano, sostenendo che fosse un acquisto ideale per l'Inter di Inzaghi. Ecco le sue parole:

LE PAROLE DI TREVISANI - «La squadra di Milano a cui Joao Felix serviva di più è l'altra. Fa ridere come tutti aumentano le rose, l'Inter ne ha ceduti due e ne ha preso uno. Il risultato perennemente positivo, il modo di giocare, l'allenatore ti fanno pensare che non ce n'è bisogno, ma se gli altri inseriscono e tu no poi diventa difficile»