Quotidiano.net - Tregua a Gaza, nuove trattative a Doha. Netanyahu: “Delegazione entro la settimana”

Roma, 4 febbraio 2025 - Riprendono leper la seconda fase del cessate il fuoco a: Israele ha annunciato l'invio di unaalla fine della. L’accordo sottoscritto con Hamas prevede, infatti, una“estesa” e definitiva. I negoziati indiretti con Hamas riguarderanno la fine dei combattimenti in cambio del rilascio degli ostaggi. Lo ha annunciatodopo l’incontro a Washington con Trump, i delegati israeliani arriveranno in Qatar “per discutere i dettagli tecnici legati all'attuazione continuata dell'accordo” e, subito dopo, il premier “convocherà il Gabinetto di Sicurezza per discutere le posizioni di Israele”, Ultime notizie in diretta epaselect epa11873360 Palestinians walk through a street among the rubble of destroyed buildings inCity, 03 February 2025.