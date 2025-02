Ilrestodelcarlino.it - Tre milioni per il restyling di palestre e strade

, pronti nuovi investimenti per oltre tredi euro. È il risultato della variazione di bilancio approvata nel consiglio comunale di Calderara. In particolare l’amministrazione comunale procederà quest’anno col miglioramento sismico, efficientamento energetico edella palestra Morello per una spesa di 1.350.000 euro e della palestra Solimani per una spesa di 860mila euro. Questi due interventi vengono finanziati grazie allo scorrimento della graduatoria Pnrr assieme a una compartecipazione del bilancio comunale. A questi si aggiungono 680mila euro sempre per il 2025 per la riqualificazione dellee 110mila euro per avviare il primo stralcio della sostituzione delle pensiline delle fermate degli autobus con nuovi arredi più coordinati e funzionali. "Nonostante le difficoltà economiche che ancora una volta stiamo vivendo – dice il sindaco Giampiero Falzone (foto a destra) –, con la variazione di bilancio appena approvata riusciamo a finanziare importanti interventi di riqualificazione necessari per rendere più bella Calderara.