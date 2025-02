Anteprima24.it - Tre milioni di euro per Villa dei Papi: diverrà un hub per l’economia

Tempo di lettura: 3 minutiLa rinascita e riqualificazione didei, l’innovazione sociale e l’inserimento lavorativo sono stati i temi trattati durante una conferenza stampa convocata per illustrare il nuovo finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale di Benevento nell’ambito del programma PON Metro plus Città medie. Il plafond finanziario disponibile in sede nazionale per questo obiettivo ha interessato 39 città medie e tra queste anche Benevento.Sono destinati 2e mezzo per l’edificio settecentesco in via Perlingieri denominatadei, di proprietà del Comune e della Provincia, cheun grande polo di servizio perlocale e cioè sarà sede di laboratori per l’arte, gastronomia, formazione ai mestieri e agricoltura urbana.Nel mese di novembre 2023, il Comune di Benevento aveva pubblicato l’avviso per una raccolta di idee coinvolgendo, in maniera attiva, associazioni, mondo della scuola e terzo settore.