Tre frane in 10 mesi Rischio di isolamento

Trein 10. E’ il bilancio di un territorio vulnerabile che rischia di restare completamente isolato. L’accesso a Villa di Tresana e alle frazioni vicine dipende da due arterie principali: la provinciale 23 e la strada comunale di Ortigaro-Monte Mirone. Entrambe falciate dal maltempo. Ora la Provinciale 23 è chiusa per lavori di ripristino al movimento franoso che l’ha colpita la scorsa settimana; sulla strada comunale è consentito solo il transito a senso unico alternato con limitazioni per mezzi superiori alle 2 tonnellate e un’ordinanza attiva che prevede la chiusura al traffico in caso di allerta meteo arancione. Un ‘dossier’ che ieri il sindaco Matteo Mastrini, dopo aver inviato uno lettera al presidente della Toscana Giani e agli uffici tecnici regionali, ha presentato al prefetto Guido Aprea trovando "piena disponibilità da parte della prefettura di interessarsi al problema delle strade di accesso a Villa per prevenire ognidi potenzialedella popolazione".