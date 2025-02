Sondriotoday.it - Traona, al via i lavori di riqualificazione in Piazza Caduti

Leggi su Sondriotoday.it

Sono iniziati in questi giorno ididella centralissima. L'obiettivo dell'intervento è quello di migliorare l’area dellarendendola più attrattiva e fruibile sia per i residenti che per i turisti.Diversi gli interventi in programma tra cui.