Dayitalianews.com - Tragedia sfiorata nel Salento. Auto sfiora una passante e si schianta sulla scuola

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo gli episodi registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unanel. Un episodio rocambolesco che alla fine non ha avuto conseguenze, ma ha rischiato di averne veramente di drammatiche. Un uomo, infatti, è rimasto con la suache non partiva più. Per cercare di riavviarla, poi, ha spinto il mezzo su una strada in discesa, ma quest’ultimo gli è sfuggito e ne ha perso il controllo. La vettura, priva di comando, ha cosìto una, che per fortuna è riuscita a schivare l’impatto, e poi ha terminato la sua corsa,ndosi sul muro perimetrale di una. Questo è quanto sarebbe accaduto questa mattina, poco prima di mezzogiorno, a Maglie. Qui, come detto, un uomo è rimasto in panne con l’ed ha cercato di farla ripartire lungo via Salvatore Panareo.