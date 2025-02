Ilfogliettone.it - Tragedia in Svezia: almeno dieci morti nella sparatoria di Orebro

Leggi su Ilfogliettone.it

Unaha sconvolto la comunità svedese:persone hanno perso la vita in unaavvenuta presso la scuola per adulti Campus Risbergska di, a circa 200 km a ovest di Stoccolma. Le autorità locali non hanno ancora diffuso le identità delle vittime, mentre il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente.Secondo le informazioni fornite dalla polizia svedese,sei persone sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale universitario di. Tuttavia, alcuni media locali, tra cui la TV pubblica Svt, riferiscono che il numero dei feriti potrebbe essere diquindici. Fortunatamente, nessun bambino risulta tra i ricoverati.L’autore dell’attacco tra le vittimeLe autorità hanno confermato che tra i deceduti figura anche l’autore dell’aggressione, il quale non era noto alle forze dell’ordine.