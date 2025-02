Dayitalianews.com - Tragedia ad Agrigento: Salvatore muore per salvare le figlie e la madre nell’incendio di casa

Ha perso la vita per mettere in salvo le sue, di 8 e 12 anni e suadall’incendio scoppiato ieri, 3 febbraio, nell’abitazione dei suoi genitori.Secondo una prima ricostruzione,Benfari, 47 anni, originario di Caltabellotta (), si trovava nella cantina dell’edificio insieme al padre quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’abitazione.Resosi conto del pericolo e richiamato dalle grida disperate delle, l’uomo si è affrettato a entrare in, dove si trovavano lae le due bambine. Dopo essere riuscito a portare in salvo le, è rientrato nell’abitazione nel tentativo di soccorrere la, di 73 anni. Tuttavia, le fiamme ormai fuori controllo lo hanno intrappolato all’interno, impedendogli di mettersi in salvo.I vigili del fuoco, che non hanno ancora determinato con certezza l’origine dell’incendio (attualmente si ipotizza un corto circuito), ritengono che l’operaio possa aver perso conoscenza a causa delle esalazioni di fumo.