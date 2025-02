Iodonna.it - Tra i casi su Schiavone si troverà a indagare c'è il ritrovamento di alcune ossa umane durante uno scavo. Verranno alla luce segreti e misteri. Dal 19 febbraio su Rai 2

Leggi su Iodonna.it

Al via il countdown per Rocco6. Dal 19, in prima serata su Rai 2, torna Marco Giallini con una delle serie più amate del piccolo schermo. L’attore vestirà i panni del famoso vicequestore della polizia che ha conquistato il pubblico. E negli episodi della nuova stagione non mancheranno i colpi di scena. Marco Giallini: i film, le serie, il successo e la vita privata X Leggi anche › Nella puntata finale di “Rocco5” il vicequestore ha le spalle al muro Roccotorna in tv con la nuova stagioneL’attesa, dunque, sta per finire.