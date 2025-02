Tottenham si chiude su Mathys Tel

Leggi su Justcalcio.com

Apparentemente il Tottenham ha vinto la gara per l'attaccante del Bayern Monaco Mathys Tel, pochi giorni dopo che il francese ha respinto una mossa a nord di Londra.Inizialmente Tel ha detto al Bayern che voleva partire nella finestra di gennaio dopo essere stato frustrato dalla mancanza di opportunità nell'Arena Allianz, ma ha respinto un'offerta da Spurs nonostante il presidente Daniel Levy volasse a Monaco.Il diciannovenne ha indicato che sarebbe rimasto nel Bayern e rivalutato il suo futuro in estate, solo per eseguire un'inversione a U dopo aver parlato con il boss di Spurs Ange Postecoglou.Tel vola a Londra questo pomeriggio, secondo L'Equipe, per firmare quello che dovrebbe essere un accordo di prestito.