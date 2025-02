Ilrestodelcarlino.it - ‘Tornando a est’, l’anteprima del film con Sbrighi alle Befane

Un road movie in stile romagnolo, girato tra Cesena e la capitale della Bulgaria. Giovedì20.30, in anteprima nazionale al Multiplex delle, arriva Tornando a est e ad accompagnarne l’esordio anche Samueleche nelinterpreta il ruolo dell’agente capo delle indagini Paolo Dinucci. L’attore santarcangiolese ha recitato neldiretto da Antonio Pisu insieme a Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Cesare Bocci. La trama nasce da una storia di vita vissuta in prima persona dal produttore cesenate Maurizio Paganelli, anche lui in sala giovedì. "Con Maurizio, durante le riprese delabbiamo vissuto quasi un mese a Sofia – racconta–. Il cinema è artificio, un esercizio di immaginazione, lo sappiamo; ma quando ti ritrovi a rappresentare una vicenda che sai realmente accaduta è diverso, perché la realtà supera spesso la finzione e ti senti quasi responsabilizzato dalla storia.