Secoloditalia.it - Torino, verdetto senza attenuanti per il lancio della bici dai Murazzi: condannato a 16 anni Victor Ulinici

Leggi su Secoloditalia.it

Sedicidi carcere. È questa la condanna inflitta oggi dai giudici di, uno dei cinque giovani imputati per il folle gesto che, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023, segnò per sempre la vita di Mauro Glorioso, studente palermitano di Medicina. Unacletta lanciata dalla balaustra dei, un impatto devastante, una giovane esistenza cambiata per sempre.a 16per lui e l’altra imputataUn, maturato in sede di rinvio dopo l’annullamentoCassazione, che ha escluso ogni attenuante generica. Il Gup ha infatti accolto l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendo che la precedente sentenza – 10e 8 mesi in abbreviato – fosse viziata da concessioni non adeguatamente motivate. La nuova condanna si allinea a quella già pronunciata nei confronti di un’altra imputata maggiorenne, processata con rito ordinario.