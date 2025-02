Ilfattoquotidiano.it - Torino, lanciarono bici dai Murazzi su un ragazzo che restò paralizzato: 16 anni all’imputato maggiorenne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In precedenza era stato condannato con rito abbreviato a 10e 8 mesi ma la Cassazione aveva chiesto di ricalcolare la pena escludendo le attenuanti generiche che erano state concesse in sede di appello. La Corte di Appello diha condannato a 16di carcere Victor Ulinici, uno dei cinque giovani imputati per il caso del lancio di unaelettrica sul lungo fiume deiche ferì in maniera gravissima, il 21 gennaio del 1923, lo studente palermitano Mauro Glorioso. Il giovane, che al momento dei fatti aveva 21, da allora èdal collo in giù. A carico di Ulinici l’accusa venerdì scorso aveva chiesto 16mentre il difensore del giovane aveva chiesto la conferma la conferma della precedente condanna. Un’altra ragazzaaveva scelto il rito ordinario e il suo processo si è concluso a gennaio con una condanna a 16: era rimasta a guardare quanto stava accadendo, senza fare nulla.