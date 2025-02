Tpi.it - Torino, bici lanciata dai Murazzi: condannato a 16 anni il capo della baby gang

La Corte d’Appello dihaa 16di carcere Victor Ulinici, l’unico maggiorenne dei cinque giovani finiti a processo per il caso del lancio di unadaidel Po che, la sera del 21 gennaio 2023, ferì in maniera gravissima il 24enne Mauro Glorioso.Il verdetto è stato emesso ieri, lunedì 3 febbraio. All’imputato – cui era contestato il reato di tentato omicidio – non sono state concesse le attenuanti generiche, così come aveva ordinato la Corte di Cassazione annullando la precedente sentenza di condanna a 10e 8 mesi.Ulinici – che ha scelto il rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena – non dovrebbe presentare ricorso. “Questo -ha spiegato il suo difensore, l’avvocato Wilmer Perga – è l’orientamento di oggi. In ogni caso leggeremo e valuteremo le motivazionisentenza”.