Torino bici giù dai Murazzi 16 anni all’imputato maggiorenne

La Corte d’Appello diha condannato oggi Victor Ulinici a sedicidi reclusione. Ulinici è uno dei cinque giovani coinvolti nel caso del lancio dellacletta sul lungofiume dei, un episodio che nel gennaio 2023 causò gravi ferite allo studente palermitano Mauro Glorioso.non sono state riconosciute le attenuanti generiche, come invece aveva disposto la Cassazione annullando la precedente condanna a diecie 8 mesi.La parte civile, non si può gioire“In una vicenda che ha avuto conseguenze così drammatiche è difficile gioire”. Lo ha detto l’avvocato di parte civile, Simona Grabbi, commentando la condanna a sedicidi carcere inflitta dalla Corte di Appello dia uno dei cinque giovani imputati per il caso del lancio delladai