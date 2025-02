Unlimitednews.it - TopNetwork, accordo strategico con AGS per la digital transformation

MILANO (ITALPRESS) –, tech company del Gruppo Smart4Engineering specializzata in servizi IT e tecnologiei, ha annunciato la firma di unper la locazione di ramo d’azienda con Advanced Global Solution A.G.S. S.r.l., un’azienda italiana con 20 anni di esperienza in soluzioni ITC, IIOT e AI, che serve clienti nei settori banking, insurance, telco, automotive, pharma e PA. L’estrema complementarietà delle competenze e della base clienti di AGS comporterà notevoli sinergie di ricavo, in parte significativa derivanti da attività di upselling e integrazione degli sforzi commerciali.In particolare, il mercato banking and insurance nelle aree geografiche del nord-ovest presenta interessanti opportunità di sviluppo e creazione di sinergie. Grazie a questa operazione,integra immediatamente le competenze di AGS, rafforzando la sua offerta in ambiti come Artificial Intelligence, Big Data, IOT e Service Management.