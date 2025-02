Terzotemponapoli.com - Top&Flop – Roma-Napoli: Gli azzurri beffati nei minuti di recupero

Allo stadio Olimpico, ildi Antonio Conte ha sfiorato il colpo grosso contro la, ma è stato raggiunto nel, chiudendo il match sull’1-1. Glihanno mostrato solidità e qualità nel primo tempo, trovando il vantaggio con un colpo di classe di Leonardo Spinazzola. Tuttavia, nella ripresa la squadra ha abbassato il ritmo, concedendo campo alla, che ha trovato il pari neifinali. Ecco i top e i flop della prestazione partenopea.TopNeltanti i calciatori che hanno fornito una buona prestazione nel pareggio per 1-1 con la. Una menzione particolare per Meret (una parata decisiva sul colpo di testa di N’Dicka), Juan Jesus (spettacolare l’assist per il gol azzurro). Ma il top della partita delnon può che essere l’autore del gol, Leonardo Spinazzola.