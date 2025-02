Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, applausi per ‘Musiche da oscar e non solo’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 febbraio 2025 - Successo per la serata dedicata alle “Musiche dae non solo”, al Politeama di, con l’Orchestra “Insieme per gli Altri” e il Coro di voci bianche dell’istituto Lucatelli – Don Bosco. La prima diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, il secondo dal maestro Fabiano Pippa e accompagnato al piano dalla professoressa Rosa Visco.In apertura il sindaco Mauro Sclavi ha ringraziato l’orchestra e l’istituto per aver promosso un evento particolarmente gradito alla cittadinanza, mentre Francesco Di Mauro dell’associazione “Insieme per gli altri” ha presentato alcuni importati e innovativi progetti benefici che prevedono una campagna di sensibilizzazione denominata “La musica che dona”: hanno preso avvio proprio con l’esibizione di. Presenti anche il presidente del Consiglio Alessandro Massi, gli assessori Elena Lucaroni e Flavia Giombetti e i consiglieri comunali Fabio Montemarani e Federico Pieroni.