Lanotiziagiornale.it - Todde non ci sta: “Contro di me un attacco politico”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non un provvedimento amministrativo, ma un veroper rovesciare la volontà dei cittadini della Sardegna. La pensa così la presidente, Alessandra, che ieri si è presentata in consiglio regionale per riferire sulla richiesta di decadenza notificata il 3 gennaio dai giudici del collegio di garanzia elettorale della corte d’appello di Cagliari. Un provvedimento mai visto in precedenza, preso oltretutto a maggioranza e anticipato mesi prima dalle rivelazioni di alcuni esponenti del centrodestra.“Vogliono stravolgere il risultato elettorale”Perla decadenza “vuole stravolgere, attraverso un procedimento amministrativo, il risultato elettorale, e quindi il voto espresso dai cittadini sardi, dopo meno di un anno dall’insediamento della giunta della nostra maggioranza”.