"To Be", speciale di animazione che Rai Kids presenta per la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

ROMA – Apparire o Essere? Dove risiede la vera bellezza? Quanto può essere distruttivo il giudizio degli altri? A questi interrogativi cerca di rispondere “To Be”, unodiche Raiper laile il cyber. Appuntamento in prima visione assoluta venerdì 7 febbraio, alle ore 16.10 su Rai 3, e in replica alle 19.10 su Rai Gulp, oltre che su RaiPlay.L’opera, prodotta da Graphilm in collaborazione con Rai, con la regia di Maurizio Forestieri, tocca i temi della percezione di sé, della fiducia in sé stessi, del rapporto tra essere e apparire, del, con un linguaggio dedicato ai ragazzi e ai preadolescenti, un’di grande fascino visivo e una colonna sonora impreziosita dal brano originale “To Be”.Il film ci fa scoprire un metaverso particolare, il Beautyverse, dove si può creare la versione “migliore” di sé stessi grazie a un APS, ovvero Avatar Perfect Shape.