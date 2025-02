Thesocialpost.it - “Tirocini sulle navi Ong e non su quelle Nato”, la decisione dell’Università per Stranieri di Siena guidata dal prof Montanari

Il Seaccademicoperdiha deciso di non rinnovare la convenzione dio con la Marina Militare, che scadrà a maggio. L’ateneo guidato dalessor Tomasoha scelto di escludere dall’offerta formativa la possibilità per gli studenti di partecipare a bordo dellemilitari italiane nelle esercitazioni “Mare aperto”, svolte in collaborazione con la.Leggi anche: Caso Almasri, Nicola Latorre accusa la Germania: “Si è tolta una patata bollente”Unache fa esplodere le polemicheAl posto di questa esperienza, l’università ha annunciato l’intenzione di rafforzare percorsi alternativi, privilegiando le Organizzazioni non governative (Ong) che operano nel Mediterraneo. L’ateneo ha già attivato collaborazioni con Emergency e ha avanzato la proposta di un accordo con Medici Senza Frontiere Italia Onlus per lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti.