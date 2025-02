Game-experience.it - The Sims celebra 25 anni dalla nascita del genere delle simulazioni di vita

Electronic Arts ha annunciato tante iniziative per festeggiare il 25° compleanno di The. Fin dal lancio nel 2000, Theha conquistato i giocatori di tutto il mondo con un fascino ed “una creatività senza paragoni”.L’acclamato simulatore dinonché fenomeno della cultura pop nacque da un’idea molto semplice, ma inaugurò rapidamente unasaghe di videogiochi più vendute di tutti i tempi che, nell’arco della propria storia, ha intrattenuto oltre 500 milioni di giocatori. Thefesteggia il proprio 25° compleanno in un momento in cui la creatività e la dedizione all’innovazione della squadra di sviluppo si mantengono ai massimi livelli, con un flusso continuo di espansioni progettate per ispirare e promuovere la coesione tra i giocatori di tutto il mondo.Con il proprio debutto, Thevarò ildei simulatori diche oggi è uno dei segmenticrescita più rapida dell’industria dei videogiochi.