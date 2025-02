Movieplayer.it - The Last of Us, Kaitlyn Dever non ha dovuto pompare i muscoli per il ruolo di Abby: "Non era una priorità"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice non avrà i caratteristicidel personaggio del videogame in quanto la sua versione si focalizzerà su altri aspetti Neil Druckmann e Craig Mazin, gli architetti dietro il successo di Theof Us della HBO, sanno che a volte potrebbero arrivare a frustrare i fan più puristi quando si tratta di casting. "Diamo più importanza alla performance che a qualsiasi altra cosa", ha spiegato Druckmann a Entertainment Weekly nel corso di un'intervista esclusiva sulla seconda stagione. "Abbiamo bisogno di qualcuno che catturi davvero l'essenza di quei personaggi.. Non ci preoccupiamo molto se non sono identici al personaggio, con le loro sopracciglia, il loro naso o il loro corpo. Non è in cima alla lista delle, ma è .