Davidemaggio.it - The Fall of Diddy: il racconto di molestie e abusi dietro al successo

La caduta di Sean Combs. La docuserie Theofarriva in streaming su discovery+ da martedì 18 febbraio con resoconti e immagini inedite per fare luce sulle accuse di violenze e reati che hanno colpito il magnate della musica Sean Combs, noto anche come, P.e Puff Daddy.Ripercorrendo l’impatto che Combs ha avuto sul mondo della musica e sulla cultura popolare, dagli esordi fino all’arresto avvenuto nel 2024, la docuserie in quattro parti svela le denunce di violenza sessuale, i reati e gliche si celanoil suo. Theofcopre decenni di accuse crescenti: da chi ha conosciuto l’artista durante gli anni del college alla Howard University o all’inizio della sua carriera con la Bad Boy Records, fino a chi lo ha incontrato al culmine della sua influenza negli ultimi anni.